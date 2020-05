Coronavirus : les aides à domicile demandent la prime exceptionnelle de l’État

Une parole rassurante, un geste d’affection. Gaëlle sait apaiser Lionel, un adulte polyhandicapé de 45 ans. Avec le temps et grâce à ses interventions quotidiennes, cette aide à domicile est presque devenue un membre de la famille. Pourtant, alors qu’elle travaille tous les jours depuis le début de la crise du coronavirus, les aides à domicile ne sont pas éligibles à la prime d’État allant de 500 à 1 500 € : une déception pour Gaëlle.



"Le gouvernement nous a complètement oublié. En plus quand on a appris que le personnel des Ehpad allait y avoir le droit. On s’est dit : 'nous on fait le même travail qu’elles' donc pourquoi nous on n'y a pas droit", confie amer l’aide à domicile. Gaëlle et plusieurs collègues ont donc lancé une pétition en ligne pour demander une reconnaissance. Alors qu’elle a été lancée il y a cinq jours, la pétition en ligne recueille déjà plus de 2 200 signatures.

