Coronavirus : les Afro-Américains durement touchés

"A Milwaukee, 73% des décès proviennent de la population afro-américaine alors que cette dernière ne représente que 26% de la population totale. Des chiffres tout aussi troublants à Chicago où 73% des décès viennent de la population afro-américaine alors qu'elle ne représente que 32% de la population totale", détaille Lucie Devillers, journaliste France Télévisions, sur le plateau du 23h, jeudi 9 avril.

Une couverture maladie souvent inférieure à celle de la population blanche

Santé et société sont indissociables et ces chiffres le prouvent. "Certains afro-américains exercent des métiers à risques, comme chauffeur de bus ou livreur et sont donc encore en contact avec la population. Leur couverture maladie est également bien souvent inférieure à celle de la population blanche. Enfin, lorsqu'on habite dans des quartiers populaires dans des petits logements, s'isoler est un luxe", poursuit Lucie Devillers.

