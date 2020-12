Coronavirus : l’épidémie repart de plus belle dans le monde

À travers l’Europe, plusieurs pays ont adopté des mesures sanitaires plus strictes pour lutter efficacement contre le Covid-19. La Suède par exemple, fait volte-face et change presque totalement de stratégie."Il s’agit là d’un virage à 180. La Suède n’a jamais confiné ou imposé le port du masque. Face à la deuxième vague, le masque est très recommandé dans les transports en commun", explique le journaliste Hugo Puffeney depuis le plateau du 19/20, samedi 19 décembre.

La Chine tire son épingle du lot

De plus, la fréquentation des personnes dans les bars, restaurants, commerces et salles de sport est limitée. Mais d’autres pays vont encore plus loin, comme la Suisse. À partir du 22 décembre, les structures de loisirs ou culturelles seront fermées. L’Autriche, quant à elle, va se reconfiner pour la troisième fois, le 26 décembre, juste après Noël. Il y a toutefois des endroits dans le monde qui sont quelque peu épargnés, comme la Chine. Selon les autorités, l’épidémie est maîtrisée. Les marchés, restaurants et discothèques peuvent fonctionner à plein régime.

