Coronavirus : l’épicentre est passé de la Chine à l’Europe

Le foyer de l’épidémie s’est déplacé. L’Europe est mardi 17 mars l’épicentre du coronavirus. Il y a désormais plus de cas dans le monde entier qu’en Chine, d’où est parti la pandémie. Il y a près de 195 000 cas pour 7 865 morts. En Chine, il y a plus de 81 000 contaminations et 3 230 morts, en Italie, plus de 31 000 cas pour 2 503 morts et enfin en France 7 730 cas et 175 personnes sont décédées après avoir contracté le Covid-19. Les Etats-Unis ont atteint mardi soir le cap des 100 morts.

Le monde se confine

Face à ce coronavirus, plusieurs pays européens ont fermé leurs frontières. Mardi midi, l’UE a fermé ses portes pour 30 jours minimum. Le Canada, la Colombie, l’Uruguay ont fait de même. L’Australie a interdit à ses ressortissants de quitter le pays. 290 millions d’élèves sont privés d’école à travers la planète. Les universités commencent à fermer aux Etats-Unis. Le confinement est la dernière étape. Partiel ou total, il est de plus en plus décrété par les gouvernements.



