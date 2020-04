Coronavirus : "l’ensemble de la communauté des enseignants" est mobilisé pour assurer une "continuité pédagogique", affirme la ministre Frédérique Vidal

La ministre de l’Enseignement supérieur assure que des aides financières et matérielles ont été mises en place "pour autant d’étudiants que nécessaire" et annonce qu'elle a autorisé "les organismes et les établissements à prolonger les durées de thèse, les contrats doctoraux et leurs financements".

Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur, le 19 février 2019. (LUDOVIC MARIN / AFP)