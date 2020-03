Coronavirus : l’éclairage du professeur Delfraissy

Qu’est-ce qui explique les différences de mortalité entre l’Allemagne (0,2%) et la France (2%) liées au Covid-19 ? Est-ce que les tests de dépistages, plus nombreux en Allemagne, ont eu une influence ? "Non", répond le professeur Jean-François Delfrassy, président du conseil scientifique. "Ce sont deux choses différentes. Nous aussi, il y a une sorte de gradient avec l’Italie, avec un pourcentage de mortalité, la France un peu au milieu et l’Allemagne qui a un taux plus faible. Mais ce n’est pas lié à la pratique ou pas des tests."



La France sous-équipée en matériel

Le professeur reconnaît que le manque de tests est "un vrai problème." "Les tests permettraient, si on les avait en grande quantité, de tester les individus suspects et de les isoler par rapport au contact. Si nous n’avons pas choisi cette stratégie en France, comme cela a été fait en Corée, c’est parce que nous n’avons pas la capacité dans un premier temps de réaliser des tests pour un grand nombre de personnes", souligne Jean-François Delfraissy