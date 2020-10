Coronavirus : le virus survit neuf heures sur la peau, d'après une étude

Si le Covid-19 se transmet en majorité dans les airs, le virus est aussi en mesure de contaminer lorsqu'il est posé sur la peau. Plusieurs chercheurs japonais affirment que dans ces conditions, il peut rester actif pendant plus de neuf heures. C'est quatre fois plus que pour le virus de la grippe. "Lorsqu'on se mouche, on peut récupérer sur ses mains du mucus et du virus. Comme ce virus peut rester vivant, infectieux quelques heures, il est extrêmement important de se laver les mains", explique l'infectiologue Anne-Claude Crémieux dans l'édition du 12/13 du lundi 19 octobre.

Le gel hydroalcoolique est très efficace

D'après l'étude, le coronavirus perd de sa contagiosité au bout de trois heures et demi sur la peau. Il peut être complètement éradiqué avec du gel hydroalcoolique. Une solution composée à 80% d'éthanol, appliquée sur une peau infectée pendant 15 secondes, permet la disparition totale du virus. À défaut d'en avoir, le lavage des mains reste également efficace.

