Coronavirus : le violoncelle pour rompre la monotonie

Un rituel à midi pile. Mathilde entre en scène et offre un cadeau bien particulier à ses voisins, en plein cœur du village de Tournemire (Aveyron). "Je leur ai proposés de joueur, à ceux que je connaissais, des petits airs. Et puis, ils m'ont dit : 'Tu ne pourrais pas me jouer ce petit air là ?' et 'Puis moi j'aimerais bien entendre ça…'. Donc on s'est pris un petit rendez-vous quotidien. Tant qu'il ne pleut pas", déclare la violoncelliste.

"Rester vivants"

Dans son jardin, elle joue donc du violoncelle au gré des humeurs et des volontés de chacun. "On reste tous confinés donc ça prouve qu'on a un peu d'angoisses. On a tous la musique qui nous lie. C'est un moyen de reste là vivants", détaille une voisine. Avec le soleil de l'Aveyron et des airs mélodieux, la musicienne espère égayer un peu le quotidien de ses voisins qui peut vite devenir lassant, chacun étant enfermé.

