Coronavirus : le variant sud-africain détecté à La Réunion

La Réunion est en alerte depuis dimanche 17 janvier. Un cas de Covid-19 dû au variant sud-africain a été détecté. Les autorités avaient déjà pris les devants face à cette menace en demandant aux habitants en partance de l’île de faire un test PCR en amont. Résultat : les laboratoires sont débordés.

45 morts à La Réunion

Alors, pour faciliter les départs, un centre de dépistage a été installé à l’aéroport Roland-Garros. Viennent dans ce centre “beaucoup de touristes qui rentrent en métropole et quelques voyageurs qui rentrent à Mayotte aussi”, où quatre cas de Covid sud-africain ont été détectés, explique Muriel Hoareau, biologiste Réunilab. Du côté des Réunionnais, c’est le fatalisme qui domine : “Nul n’est à l’abri. Tôt ou tard, il y aura de plus en plus de cas”. Depuis mars 2020, le coronavirus a fait 45 morts sur l’île de La Réunion.

