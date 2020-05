Coronavirus : le trafic aérien toujours très réduit malgré le déconfinement

"Nous sommes devant les contrôles de police aux frontières et il n’y a quasiment personne car il n’y a qu’un seul vol au départ ce soir", explique le journaliste Julien Duponchel, en direct de l’aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle, dimanche 10 mai dans la soirée.

Pas de changement prévu pour les vols nationaux

"A titre d’exemple, Air France fait d’habitude décoller près de 1 000 avions, aujourd’hui il n’y en a eu que 23, essentiellement pour des étrangers en transit car les Français, eux, ont interdiction de quitter l’espace Schengen sauf à de très rares exceptions", ajoute Julien Duponchel. Pour les vols nationaux, il n’y a pas de changement prévu non plus. Les plans de vol des compagnies aériennes devraient être communiqués à la fin du mois de mai. L’aéroport d’Orly n’ouvrira pas avant le mois de juin. Des mesures sanitaires doivent être respectées lors des voyages en avion comme le port du masque obligatoire et la présentation d’une attestation.