Coronavirus : le système D pour réaliser des blouses

À l'Ile-Rousse (Haute-Corse), depuis quelques jours, Isabelle Botey, une infirmière rend régulièrement visite à Solange Pianne, sa voisine. En pleine épidémie de Covid-19, elle récupère des blouses, confectionnées à partir de draps donnés par des particuliers. "Cela me passe le temps, heureusement qu'il y a ça. Là, j'ai commencé à faire des masques, mais nous sommes en manque d'élastiques et bientôt de fil blanc", indique Solange Pianne.

"On aurait du mal à travailler sans cette solidarité"

Des initiatives solidaires telles que celle-ci, il y en a fort heureusement beaucoup depuis le début de l'épidémie. "Je pense que l'on aurait du mal à travailler dans des bonnes conditions s'il n'y avait pas cette solidarité", confesse Isabelle Botey. Au départ, on a commencé petit et là, on se rend compte qu'il y a plusieurs couturières, des personnes du monde associatif qui s'y mettent et font des dons."

