Coronavirus : le symbole d'une crise organisationnelle ?

La France doit affronter une seconde vague de coronavirus. Depuis plusieurs semaines, le nombre de contaminations explose et les choix de l'exécutif depuis le début de la crise sanitaire interrogent. Pour Olivier Borraz, auteur de Covid-19 : une crise organisationnelle, le gouvernement a fait l'erreur de vouloir agir en tant que scientifiques plutôt qu'en tant que politiques.

Des instances avaient préparé des plans pour gérer une telle crise

"Les responsables politiques ont accordé une grande importance au Conseil scientifique, alors qu'il existait d'autres instances vers lesquelles les pouvoirs publics auraient pu se tourner pour obtenir des avis. Ces instances avaient travaillé sur des plans et des scénarios qui étaient normalement en mesure de gérer une crise comme celle-ci", estime le directeur de recherches au CNRS. "Ce qui ressort de notre étude, c'est qu'il y a des signaux très inquiétants dès les mois de janvier et février, et, pour autant, les pouvoirs publics n'ont pas été très inquiets", ajoute-t-il.

