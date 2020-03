Coronavirus : le sort des JO 2020 décidé dans quatre semaines

Le Comité internationale olympique (CIO) se donne quatre semaines pour prendre une décision. Dans une lettre adressée aux athlètes du monde entier, il annonce qu’un report des JO de Tokyo (Japon) est à l’étude. Un délai bien trop long pour la Fédération française de natation : "C’est du temps perdu. C’est plus facile et plus sécurisant pour les athlètes de dire qu’on reporte". Un report également exigé par les fédérations d’athlétisme française, américaine, britannique et espagnole rejointes par la Fédération américaine de natation et la Fédération russe de boxe.

Pas d’annulation

Pour les sportifs concernés, beaucoup d’inquiétude alors que le confinement rend toute préparation physique délicate, voire impossible comme en natation, comme le souligne le champion olympique Yannick Agnel : "On a besoin d’être dans l’eau minimum deux entraînements par jour, six à huit heures par jour". Si un report est bien à l’étude, l’annulation n’est pas envisagée par le CIO.



Le JT

Les autres sujets du JT