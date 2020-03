Coronavirus : le secteur de l'immobilier est à l’arrêt

Les transactions immobilières sont paralysées par le Covid-19. Devenir propriétaire de son logement est un rêve contrarié pour beaucoup de Français confinés chez eux ou au travail, comme Sophie Denis, cadre-infirmière à Aix-en-Provence (Bouches-du--Rhône). "Je devais signer au maximum le 8 avril, par rapport au délai de la banque et en fait, c’est plutôt moi qui suis allé à la pêche aux infos, parce qu’en fait, tout le monde est bloqué", explique-t-elle.

Des actes en suspens

Pour de nombreux vendeurs et acheteurs, le réflexe est d’appeler son agent immobilier. Stéphane Roussel, agent exerçant en Bourgogne, dénombre 20 clients concernés. "Aujourd’hui, j’ai plusieurs dossiers de compromis de vente qui ont été signés et donc les signatures d’actes authentiques devraient se faire dans les prochaines semaines, et malheureusement pour le moment, il n’y a rien qui bouge", déplore-t-il. C’est tout un système qui est à l’arrêt : les procurations et les signatures électroniques ne sont pas disponibles pour l’acte notarié sous confinement.

