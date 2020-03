Coronavirus : le second tour des municipales d’ici la fin juin

Christophe Castaner n’a pas donné de date précise, lundi 16 mars, concernant le second tour des élections municipales reporté à cause du coronavirus. Il n’aura pas forcément lieu le 21 juin. Ce qui est sûr, c’est que mardi, le gouvernement va décréter l’abrogation du second tour et il déposera dans la foulée un projet de loi pour fixer les modalités de ce report devant le Conseil d’Etat puis en Conseil des ministres.

Résultats du premier tour validés

D’ici le mois de mai, le conseil scientifique avec les partis politiques vont émettre un avis sur la tenue de ce second tour des municipales prévu pour la fin juin. Pour 30 000 communes, le conseil municipal a été élu dès le premier tour. D’ici la fin de la semaine, elles éliront un maire. Les résultats du premier tour des autres communes sont sanctuarisés jusqu’au second tour. Le mandat actuel des maires en poste est prolongé.



Le JT

Les autres sujets du JT