Coronavirus : le saxophoniste camerounais Manu Dibango testé positif au Covid-19 se repose

Le célèbre musicien camerounais Manu Dibango, a été testé positif au Covid-19 et se repose, annonce sa page Facebook.

Le célèbre saxophoniste et chanteur camerounais, âgé de 86 ans (il les a fêtés en décembre dernier), a été testé positif au coronavirus Covid-19, a séjourné à l'hôpital et en est sorti, annonce un message publié mercredi 18 mars sur sa page Facebook.



"Désormais Manu Dibango se repose et récupère dans la sérénité. Il vous demande de respecter son intimité", poursuit le message.



Arrivé à Marseille en 1949 alors qu'il était adolescent, fait Chevalier de la Légion d'honneur en 2010, Manu Dibango était encore en pleine forme et en tournée l'an passé pour ses 60 ans de carrière avec son Safari Symphonique mêlant jazz et musique classique.

Depuis l'annonce, les commentaires lui souhaitant un prompt rétablissement se multiplient, à commencer par celui du groupe sénégalais Touré Kunda.



Les messages de prompt rétablissement adressés à Manu Dibango sur sa page Facebook, le 18 mars 2020. (FACEBOOK)



Nous souhaitons prompte guérison au grand @ManuDibango_Off qui vient de confirmer sur sa page facebook être atteint du #coronavirus. Source: https://t.co/19PZjJ6kZ6 pic.twitter.com/pQUec6kFbT — HistoireDuCameroun (@mbeatowe) March 18, 2020