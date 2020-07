Coronavirus : le Royaume-Uni impose une quatorzaine au retour d'Espagne

N. Robertson, C. Gindre

N. Robertson, C. Gindre France 3 France Télévisions

L'annonce est tombée comme un couperet. Le Royaume-Uni impose une quatorzaine aux voyageurs de retour d'Espagne. Les touristes britanniques sont totalement pris de court. "C'est une mauvaise nouvelle, c'est arrivé si vite. Nous n'avons pas eu le temps de nous préparer à tout cela", explique une touriste.

Une décision radicale

Les vacanciers auront l'obligation de rester confinés chez eux sous peine d'une amende de 1 000 euros. Incompréhensible pour les Britanniques au vu des mesures sanitaires prises par les Espagnols. "On se sent plus en sécurité en Espagne", précise une vacancière. Très mauvaise nouvelle pour un tourisme espagnol déjà sinistré ces derniers mois. Le Royaume-Uni, inquiet des nouveaux cas de Covid-19 dans le pays, a préféré prendre une mesure radicale.