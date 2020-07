Coronavirus : le Royaume-Uni impose une quarantaine aux voyageurs qui rentrent d'Espagne

C. Martin, S. Korwin

C. Martin, S. Korwin

Une quarantaine de 14 jours. C'est désormais ce qui attend les touristes britanniques à leur retour d'Espagne. Cette décision a pris de cours beaucoup d'entre eux. Quand ils arrivent sur le sol des îles Canaries, des voyageurs ne cachent pas leur déception. "On n'est pas d'accord, c'est une mauvaise idée. Ils l'ont prise trop rapidement, ils empêchent les gens de partir en vacances", s'irrite une touriste.

Couvre-feu en Catalogne

Avec 922 nouveaux cas de coronavirus enregistrés dimanche 26 juillet, l'Espagne fait face à une recrudescence du nombre de contaminés. La région de Catalogne a même décidé de faire fermer ses discothèques et de mettre en place un couvre-feu dès minuit pour ses bars et ses restaurants. De son côté, le Royaume-Uni a été l'un des pays les plus touchés par l'épidémie en Europe, avec 45 000 morts.

