Coronavirus : le Royaume-Uni fait face à une "deuxième vague" de l'épidémie, affirme Boris Johnson

Boris Johnson envisage de pendre des mesures plus strictes encore, alors qu'il est déjà interdit, en Angleterre, de se rassembler à plus de six personnes. Le Premier ministre britannique dit vouloir éviter un nouveau confinement national, ravageur pour l'économie.

Boris Johnson au ^parlement britannique, le 14 septembre 2020. (AFP)