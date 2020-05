Coronavirus : le Royaume-Uni dépasse les 30 000 morts et devient le pays européen le plus touché

Contrairement à d'autres pays, ces données incluent des victimes qui n'ont pas été formellement testées positives au Covid-19.

Le Royaume-Uni est devenu, mardi 5 mai, le premier pays d'Europe à dépasser les 30 000 morts attribués au Covid-19, ce qui en fait le deuxième le plus touché par la pandémie dans le monde, après les Etats-Unis. Le pays d'Europe le plus endeuillé était jusque-là l'Italie.

Les chiffres des agences statistiques régionales britanniques affichent un bilan de 32 313 décès, dont le Covid-19 est la cause suspectée indiquée sur le certificat de décès. Le bilan actuel est probablement bien plus lourd, car ces chiffres portent sur les décès enregistrés jusqu'au 24 avril pour l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord (393), et jusqu'au 26 avril pour l'Ecosse. Le dernier bilan du ministère de la Santé, qui ne comprend que les morts en hôpital et en maisons de retraite de patients testés positifs au Covid-19, était de 28 734 morts, lundi.

Les comparaisons internationales doivent toutefois être maniées avec précaution. "Tous les pays ne retiennent pas la même chose par rapport aux morts", rappelle le conseiller médical du gouvernement britannique, Chris Whitty. "Je ne crois pas que nous aurons un verdict clair sur chaque pays avant la fin de la pandémie et surtout avant d'avoir des données internationales complètes sur la mortalité toutes causes confondues", a pour sa part réagi le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab.