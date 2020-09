Coronavirus : le rôle crucial des médecins généralistes

En détresse respiratoire, une femme a appelé les pompiers, avant que son appel ne soit redirigé vers SOS Médecins. Son cas est alarmant, mais elle refuse d’être examinée, par peur de surcharger le travail d’un médecin de garde dans ce contexte épidémique. Il faudra de nombreuses minutes pour convaincre la patiente d'accepter la visite. Elle sera hospitalisée en urgence pour une bronchite devenue inflammatoire à force d’avoir attendu.

La crainte d’une double épidémie en hiver

"On a eu ce souci pendant la période de confinement. On s’est retrouvés avec beaucoup de personnes, notamment âgées, qui ne consultaient pas et leurs problèmes devenaient graves, alors qu’ils auraient pu être gérés en ville de manière assez simple", explique le Dr Sacha Benzernadji, médecin de garde de SOS Médecins. Avec l’arrivée de l’hiver, la crainte demeure d’une double épidémie mêlant coronavirus et grippe, synonyme de nouvelles pressions sur le système de santé.



Le JT

Les autres sujets du JT