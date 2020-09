Coronavirus : le protocole sanitaire en passe d’être allégé dans les écoles

Jusqu’ici un élève de maternelle ou de primaire testé positif au Covid-19 pouvait entraîner la fermeture de sa classe. Mais le gouvernement a décidé de modifier le protocole sanitaire à partir de mardi 22 septembre, malgré la recrudescence du nombre de cas. Ce dernier va être allégé, de quoi rendre plus aisé la gestion des classes pour le personnel enseignant. Désormais, la classe pourra fermer si au moins trois élèves sont porteurs du virus.

76 groupes scolaires fermés

Si dans une classe, un seul élève est positif, il devra s’isoler pendant sept jours, mais la classe restera ouverte. Les autres enfants ne sont plus considérés comme des cas contacts. Si un enseignant de maternelle ou de primaire a côtoyé un enfant malade, il n’aura plus à s’isoler. L’objectif est de limiter les fermetures de classes et d’écoles afin de ne pas pénaliser les élèves qui ont déjà raté une partie importante des cours lors du confinement. 76 groupes scolaires sont fermés lundi 21 septembre à cause du coronavirus.

