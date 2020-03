Coronavirus : le Premier ministre britannique Boris Johnson placé à l'isolement après avoir été testé positif

Deux jours après le prince Charles, c'est un autre citoyen britannique de premier plan qui est atteint par le coronavirus : Boris Johnson. "J'ai développé de légers symptômes au cours de dernières 24 heures et j'ai été testé positif au coronavirus", a écrit le Premier ministre sur Twitter, vendredi 27 mars.

Boris Johnson ajoute qu'il "reste confiné" mais qu'il continuera "à diriger la réponse du gouvernement par vidéoconférence alors que nous combattons le virus". Avant de conclure ainsi : "Ensemble, nous le battrons."

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri