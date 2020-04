Coronavirus : le Premier ministre britannique Boris Johnson hospitalisé

L'entourage de Boris Johnson l'assure : son hospitalisation est une simple mesure de précaution. Toujours pris de toux et de fièvre, le Premier ministre britannique doit passer une batterie d'examens médicaux. Vendredi 3 avril 2020, le locataire du 10, Downing Street se montrait rassurant : "Je me sens bien. J'ai fait mes six jours de confinement, mais j'ai toujours un symptôme mineur", expliquait-il alors.

Plus de 5 000 morts outre-Manche

Jusque-là confiné dans une habitation voisine du 10, Downing Street, Boris Johnson avait assuré poursuivre son action malgré la maladie. Ce lundi 6 avril dans la matinée, c'est pourtant le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, qui dirige la réunion ministérielle à la place du Premier ministre. Longtemps jugé trop attentiste face à la menace du Covid-19, Boris Johnson avait tardé à prendre des mesures de confinement. Au Royaume-Uni, le coronavirus a déjà causé la mort de près de 5 000 personnes.