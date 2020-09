Coronavirus : le Premier ministre britannique Boris Johnson dévoile de nouvelles mesures

À partir de jeudi, il sera impossible de boire une bière dans un pub ou encore de dîner au restaurant après 22 heures. "Résultat : les Londoniens semblaient s'être donnés le mot hier soir pour sortir une dernière fois. Beaucoup de monde sur les terrasses, très peu de gens portant le masque dans la rue. Ce n'est pas obligatoire à l'extérieur en Grande-Bretagne. Et pourtant, les deux scientifiques en chef du gouvernement ont fait un constat alarmant", explique la journaliste Maryse Burgot en duplex de Londres.







"Télétravailler quand c'est possible"







D'après ce rapport, si la courbe ne s'infléchit pas, il y aura d'ici le mois d'octobre jusqu'à 50 000 nouveaux cas par jour dans ce pays. Et jusqu'à 200 morts par jour d'ici la mi-novembre. "Voilà donc Boris Johnson sous la pression, sommé de montrer qu'il peut gérer cette crise. Il va s'adresser à la nation britannique. Ce soir, à la télévision, il va recommander à tout le monde de télétravailler quand c'est possible et les supplier de respecter les gestes barrières", conclut la journaliste France Télévisions.