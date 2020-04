Coronavirus : le port du masque, "on aurait dû le faire depuis longtemps en période hivernale", estime un médecin spécialiste d'hygiène hospitalière

Pierre Parneix, médecin de santé publique et d’hygiène hospitalière au CHU de Bordeaux, n'est pas contre le port de masques faits maison ou les écharpes, à condition qu'ils soient véritablement imperméables.

Le port du masque, "on aurait dû le faire depuis longtemps en période hivernale", estime, vendredi 17 avril sur franceinfo, le docteur Pierre Parneix médecin de santé publique et d’hygiène hospitalière au CHU de Bordeaux. En pleine épidémie de coronavirus, il affirme qu'il vaut mieux un masque maison imperméable suivant les préceptes Afnor qu'une "contrefaçon" de masque chirurgicale achetée sur Internet.

franceinfo : Va-t-il bientôt falloir tous porter des masques ? Les Français vont devoir revoir leur de mode de vie ?

Pierre Parneix : Je crois qu'on aurait dû le faire depuis longtemps, parce que c'est important en période hivernale, on aurait beaucoup moins de grippe et de maladies qui peuvent être graves dans certains cas. Il va falloir apprendre, en effet. Il ne faudra pas le porter en continu parce que c'est désagréable mais le porter ponctuellement. Donc je le mets, je me lave ou je me désinfecte les mains juste avant, je l'ajuste. Et quand j'ai fini, je l'enlève, je le mets dans mon sachet, je me désinfecte les mains, et arrivé à la maison je le mets en machine pour le laver. Oui ça sera des gestes à apprendre, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça chez nous.

Comment être sûr des masques qu'on achète notamment par Internet ? Il y a des normes à vérifier ?

Pour les masques chirurgicaux, il y a la norme européenne 14 683. Mais après, il est impossible de savoir si c'est vraiment conforme à la norme. Je pense que ce qui a été mis en place au niveau national avec des masques barrières, des critères de performance de catégorie 1 et 2 pour les entreprises et ceux qui assurent la continuité de la vie du pays, c'est déjà important, c'est testé par la Direction générale de l'armement. Pour les masques personnels, si on n'a pas accès à ces masques officiellement testés, il vaut mieux tester soit même son masque, en voyant s'il y a une étanchéité quand on met de l'eau. Ce sera mieux que d'acheter n'importe quoi, des masques qui peuvent être de la contrefaçon par internet. Un masque qui est fabriqué selon les préceptes de la norme Afnor va avoir une possibilité de protection si on additionne aux autres gestes barrières. Le masque va nous aider si on ne peut pas respecter la distanciation, par exemple dans un supermarché ça va être difficile, ça va sûrement être une des indications qu'on nous proposera durant le déconfinement.

Est-ce que se couvrir d'une écharpe sert à quelque chose ?

Ce qu'il ne faut pas c'est un textile qui est totalement perméable, si je mets une goutte à l'extérieur et qu'elle passe tout de suite à l'intérieur c'est plus dangereux que bénéfique, parce que s'il y a du virus, il va venir au contact de ma bouche et de mon nez, je vais le respirer pendant le temps que je porte ce masque. Il faut aller sur la confection d'un masque sur le modèle Afnor, on se rapproche d'un masque chirurgical. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs couches. Un masque chirurgical en fait c'est du non-tissé, ce sont des fibres assemblées par collage ou chauffage, mais il y en a deux à l'intérieur et à l'extérieur plus résistantes et une qui est filtrante, en général c'est une membrane en polypropylène. L'idée c'est donc d'avoir des couches par exemple en coton à l'extérieur et intérieur, et mettre quelque chose d'un peu plus filtrant comme du polyester pour faire une barrière à la fois au liquide et aux particules. Et ce qui est important c'est une forme bien couvrante du visage, le masque à plis ça s'adapte bien à tout le monde.

Si tout le monde porte un masque artisanale, ça peut remplacer les masques chirurgicaux ?

Oui, au départ c'était l'idée que c'est le patient contagieux qui doit protéger son émission. La difficulté avec cette maladie c'est qu'on est souvent contagieux un jour avant et un jour après l'apparition des symptômes qui sont souvent modérés. Le mieux ça reste la distance. Le pire c'est quand on voit encore des gens qui se parlent à 50 centimètres et qui peuvent se contaminer l'un l'autre. Donc il faut garder ses distances, mais on ne peut pas toujours les respecter. Donc si chacun apporte une part de protection on aura une efficacité qui n'est pas prouvée scientifiquement mais qui paraît rationnelle.