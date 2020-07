Coronavirus : le port du masque obligatoire dans les salles de sport ?

F. Mathieux, C Pravaz, J. Baëza, S. Giaume, P. Caron, C. Labasque

Jusqu'à présent, il n'était obligatoire que dans les transports en commun. Dans quelques jours, le masque sera la règle dans tous les lieux clos accueillant du public. Le sport en salle pourrait donc se pratiquer masqué. L'idée est diversement appréciée. "Quand on court, on souffle beaucoup, donc ça va être difficile de courir avec le masque", imagine un sportif. Après trois mois de fermeture, les professionnels du secteur craignent de faire définitivement fuir leurs adhérents.

La même règle pour tous dès le 1er août

"On pense que ça va être très compliqué pour nos adhérents de faire du sport avec un masque, surtout pour les sports collectifs ou sur les machines cardio, parce qu'on pense que ça peut même être dangereux", estime Élodie Julien, directrice d'une salle de sport. À compter du 1er août, ce ne sera plus aux gérants de magasins eux-mêmes d'imposer ou non le port du masque, la règle sera la même pour tout le monde.

