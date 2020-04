Coronavirus : le port du masque bientôt obligatoire en France ?

Les Français sont perdus face aux consignes concernant le port du masque. “Mardi 7 avril, pour le ministre de la Santé, le port du masque est encore ‘une question ouverte qui dépendra des recommandations scientifiques’. L’avis des experts a évolué ces derniers temps. L’académie de médecine recommande désormais que le port d’un masque grand public ou alternatif, en tissu par exemple, soit rendu obligatoire pour les sorties nécessaires. Pour le Conseil scientifique, les experts sur lesquels s’appuie le gouvernement, le masque pour tout le monde sera même l’un des critères du déconfinement”, explique le journaliste Clément Le Goff sur le plateau du 19/20.



“La France en a commandé près de 2 milliards à la Chine d’ici fin juin ”

La pénurie de masque est le principal problème. “Les masques chirurgicaux et FFP2 sont réservés aux soignants. La France en a commandé près de 2 milliards à la Chine d’ici fin juin, et en a reçu un peu plus de 40 millions. Pour vous comme pour moi, il faudra se contenter du système D avec des initiatives locales : une écharpe, un foulard ou encore des masques en tissu. Plus de six millions de masques en tissu devraient être fabriqués en France cette semaine”, poursuit le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT