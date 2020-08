Coronavirus : le point sur les chiffres de l’épidémie

De plus en plus de tests de dépistage sont pratiqués en France. 3,7% des tests réalisés pendant la dernière semaine d’août étaient positifs, soit 20% de plus que la semaine précédente. Dans huit départements, le taux de positivité des tests atteint plus de 5% : le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône sont les zones où l’on recense le plus de tests positifs. "Les jeunes adultes sont les plus touchés", précise la journaliste Valérie Heurtel sur le plateau du 13 Heures.

2 498 nouvelles hospitalisations

2 498 nouvelles hospitalisations pour Covid-19 ont été enregistrées pendant la dernière semaine d’août, alors que la semaine précédente, on en comptabilisait 300 de moins. "Ça augmente aussi en réanimation, 174 nouvelles admissions, contre 128 la semaine du 17 au 23 août. Alors, attention, pour l’instant, ça n’a rien à voir avec le mois de mars, quand on était au plus fort de l’épidémie", nuance Valérie Heurtel.

