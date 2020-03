Coronavirus : le point sur l'évolution de l'épidémie dans le monde

Le gouvernement américain a exhorté lundi les personnes âgées à faire des stocks de nourriture et de médicaments afin de se préparer à rester chez elles.

Le bilan monte à 25 morts et 1 412 cas confirmés de coronavirus Covid-19 en France, soit 286 de plus que la veille, a annoncé Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, lundi 9 mars. Parmi les personnes décédées, quinze sont des hommes et dix des femmes, a-t-il précisé, faisant part d'un septième "regroupement" de 38 cas positifs à Ajaccio, en Corse.

L'OMS a averti lundi que "la menace d'une pandémie" du nouveau coronavirus, qui a contaminé plus de 110 000 personnes dans le monde, est "devenue très réelle". Le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est toutefois montré ensuite rassurant, indiquant que "ce serait la première pandémie de l'histoire qui pourrait être contrôlée". Franceinfo fait le point sur l'épidémie dans le monde.

L'épidémie ralentit en Chine

Plus de 70% des personnes ayant été contaminées par le nouveau coronavirus en Chine ont guéri, a par ailleurs indiqué l'OMS, précisant que le géant asiatique "est en train de maîtriser l'épidémie". "Sur les 80 000 cas rapportés en Chine, plus de 70% ont guéri", a affirmé Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Un cas détecté sur l'île grecque de Lesbos

Une habitante grecque a été diagnostiquée positive au nouveau coronavirus sur l'île de Lesbos, où plusieurs centaines de migrants sont arrivés récemment a fait savoir lundi l'hôpital de Mytilène où elle a été admise.

Cette femme de 40 ans, qui avait voyagé récemment en Israël et en Egypte, avait été placée dès dimanche à l'isolement et ses enfants ne se sont pas rendus à l'école lundi, a précisé la télévision publique ERT. Les autorités grecques avaient à plusieurs reprises exprimé leur inquiétude quant à la propagation de l'épidémie sur les îles grecques qui abritent des milliers de migrants.

Deux premiers morts en Allemagne

Deux premiers décès dus au coronavirus ont été enregistrés en Allemagne, ont annoncé lundi les autorités du land occidental de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Une femme de 89 ans est morte à Essen et un autre patient est décédé dans la région très touchée de Heinsberg, a précisé un porte-parole du ministère régional de la Santé. La Rhénanie du Nord-Westphalie, land le plus peuplé du pays, est aussi le plus touché par l'épidémie qui, selon les derniers chiffres communiqués lundi par l'institut fédéral Robert Koch, a contaminé au total 1 151 personnes à ce stade en Allemagne.

Le bilan s'alourdit en Espagne avec 28 morts

L'Espagne compte 28 morts et 1 204 cas du nouveau coronavirus d'après un bilan publié lundi soir par le ministère espagnol de la Santé. Le bilan a ainsi quasiment doublé au cours des dernières 24h : l'Espagne comptait 589 cas et 16 morts dimanche. Le pays a déjà durci ses mesures pour contenir l'épidémie, notamment dans un des principaux foyers de contagion, le Pays basque.

En Italie, 97 décès supplémentaires en 24 heures

Le nombre de décès liés au coronavirus en Italie est passé lundi à 463 morts, soit 97 de plus que la veille, rapportent les autorités. Au total, l'Italie, pays européen le plus touché à ce stade par l'épidémie, enregistre désormais 9 172 cas confirmés de contamination, contre 7 375 la veille.

Devant l'ampleur de l'épidémie, le gouvernement italien a décidé dimanche d'isoler la majeure partie du nord du pays, principal foyer d'infection dans la péninsule.

Un premier décès en Afrique

L'Egypte a annoncé dimanche le premier décès en Afrique lié au nouveau coronavirus dans le sud-est du pays. "Un ressortissant allemand âgé de 60 ans (...) admis à l'hôpital public de Hourghada le 6 mars" et testé positif au nouveau coronavirus le lendemain est mort dimanche, a indiqué Khaled Megahed, porte-parole du ministère de la Santé dans un communiqué.

Arrivé d'Allemagne il y a une semaine, le touriste "avait refusé d'être placé dans une unité d'isolement" avant que son état se détériore samedi avec "une pneumonie aigüe", a souligné le ministère.

Les personnes âgées incitées à rester chez elles aux Etats-Unis

Les autorités sanitaires américaines ont exhorté lundi les personnes âgées et les personnes avec des maladies chroniques à faire des stocks de provisions et de médicaments afin de se préparer à rester chez elles.

"Faites en sorte d'avoir des stocks à disposition notamment des médicaments pour la tension artérielle et le diabète, et d'autres médicaments courants pour traiter la fièvre et d'autres symptômes", a déclaré Nancy Messonnier, une responsable des Centres américains de contrôle de santé et de prévention des maladies(CDC). "Ayez assez de produits ménagers et de provisions afin de vous préparer si jamais vous deviez restez chez vous pendant un certain temps", a-t-elle ajouté.