Coronavirus : le point du directeur général de la santé, Jérôme Salomon

L'épidémie de coronavirus continue sa progression en France. "Aujourd’hui (jeudi 19 mars) nous avons 10 995 cas confirmés, parmi ces personnes, 4 761 personnes sont hospitalisées ce qui signifie que 5 000 personnes sont à domicile confinées. Parmi les cas hospitalisées, on recense 1 122 cas graves en réanimation mais aussi, près de 1 300 retours à domicile", a commencé le directeur général de la santé, Jérôme Salomon.

"Casser la courbe de l’épidémie"

"Le nombre de cas double tous les quatre jours. Tous les territoires sont concernés. Les six régions les plus touchées sont toujours les mêmes. La Corse, l’Alsace, l’Île-de-France, les Hauts-de France, la Bourgogne-France-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes", a annoncé Jérôme Salomon. "Seul le respect des mesures sanitaires permettra de casser la courbe de l’épidémie" a t-il martelé enfin pour conclure son allocution quotidienne.