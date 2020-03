Coronavirus : le personnel soignant manque de matériel de protection

Dans une pharmacie parisienne, les masques étaient attendus de pied ferme. Et ils sont bien arrivés. Frédéric Loup, le pharmacien a reçu six boites de 50 masques, mais pas question pour lui d’en vendre aux particuliers. "Ils sont bien entendu à délivrer en priorité aux professionnels de santé, il y a même une priorité là-dessus. On donne d’abord aux médecins généralistes et spécialistes, puis aux infirmiers, aux pharmaciens", explique le pharmacien.





Ce médecin a besoin de trois masques par jour

Philippe, un médecin du quartier n’a plus de masques et vient se réapprovisionner dans la pharmacie. "Ca ne va pas me durer longtemps ça", lance-t-il en regardant sa boite de masques. Ce médecin a besoin de trois masques par jour pour ses consultations mais il doit en donner aussi à ses patients présentant des symptômes suspects mais il préférait disposer de masques FFP2.