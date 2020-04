Coronavirus : le nombre de cas positifs en diminution en Italie

Alors que la date du déconfinement se rapproche, les Italiens ont plusieurs occasions de se réjouir lundi 20 avril. "Bonne nouvelle, pour la première fois depuis deux mois, le nombre de cas positifs de Covid-19 est en diminution, a annoncé dans la soirée le responsable de la protection civile italienne lors de sa conférence de presse. C’est très important parce que ça se voit avec des informations symboliques, mais très fortes, notamment à l’hôpital de Bergame, épicentre de l’épidémie, puisqu’il n’y a aucun nouveau cas admis dans cet hôpital", précise Alban Mikoczy, en direct de Rome (Italie).

Un déconfinement qui pourrait intervenir à partir du 4 mai

À Naples, il n’y a pas non plus eu de nouveaux décès depuis quatre jours, ni de nouveaux cas de contamination observés. "C’est le signe que la maladie n’a pas franchi la frontière entre le nord et le sud. C’est très important dans l’optique du déconfinement, qui pourrait intervenir à partir du 4 mai. Cette maladie est donc de plus en plus localisée dans certains foyers", souligne le journaliste.

