Coronavirus : le nombre d’arrêts cardiaque a doublé durant le confinement

Les médecins et les hôpitaux tirent la sonnette d’alarme depuis des semaines. De nombreux malades ont évité les consultations pendant le confinement et les conséquences sont dramatiques. Selon une étude, le nombre d’arrêt cardiaque a doublé en région parisienne au plus fort de l’épidémie.