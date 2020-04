Coronavirus : le monde face à l’épidémie

Plus d’un millier de manifestants devant le parlement de Pennsylvanie réclament la levée du confinement, drapeaux américains et armes en bandoulière. À l’appel du président Donald Trump, ces sympathisants jouent la démonstration de force. Pour eux, le Covid-19 ne doit pas menacer leurs emplois. "On nous dit que le taux de guérison est de 98%, alors pourquoi on met-on le monde à l’arrêt pour ça ?", s’insurge une manifestante.

Des drones pour apporter des vivres aux régions reculées

De l’autre côté de la frontière, au Mexique, pas moins quatre cartels de drogue ont décidé d’aider les personnes touchées par le Covid-19. La famille du célèbre narcotrafiquant, El Chapo, livre de la nourriture et des médicaments dans les quartiers pauvres. Au Chili, des drones livrent dans des régions difficiles d’accès des vivres et des médicaments. Au sud de la Chine, plus de 300 drones ont été utilisés, cette fois, pour rendre hommage au personnel médical.

