Coronavirus : le monde entier se coupe de la Chine

"Premier décès hors de Chine. C'est aux Philippines, un homme de 44 ans originaire de Wuhan", annonce Arnauld Miguet, envoyé spécial à Wuhan, en direct dimanche 2 février. "Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Ici à Wuhan, pour la seule journée d'aujourd'hui, 2 500 cas supplémentaires et 45 morts, ce dimanche", poursuit le journaliste.

Interdiction de territoire et fermeture des frontières

Les pays s'inquiètent de la propagation et prennent des mesures drastiques. Les États-Unis interdisent l'entrée sur le territoire de tout étranger ayant séjourné en Chine dans les quatre derniers jours. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont pris des mesures similaires. "La Russie, elle, a fermé ses frontières terrestres, l'Italie et Israël ont interdit toute liaison aérienne en provenance ou à destination de Chine. En somme, le monde entier est en train de se couper de la Chine", résume Arnauld Miguet.

