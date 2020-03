Coronavirus : le monde entier fait face

Les plages paradisiaques de Miami sont complètement désertes. Face à l'affluence de touristes et de fêtards, le gouverneur de Floride a ordonné leur fermeture ce samedi 21 mars. Malgré l'ampleur de l'épidémie de Covid-19, certains visiteurs ne comprennent pas la décision. Ainsi une jeune femme témoigne : "On est un peu énervé, on va quand même trouver un moyen d'aller à la plage peu importe." De l'autre côté du pays, sur la côte ouest à Beverly Hills, toutes les boutiques de luxe ont dû fermer. La Californie est en confinement. Au total, aux États-Unis, près de 100 millions d'Américains sont soumis à des mesures d'isolement.

Quarantaine en Colombie, prévention en Afrique du Sud

En Colombie, le président Ivan Duque vient de décréter une quarantaine à l'échelle nationale. C'est la mesure la plus drastique d'Amérique Latine dans un pays où 158 cas de Covid-19 ont été recensés. En Afrique du Sud, à Johannesburg, dans les bidonvilles, des bénévoles distribuent du savon et donnent des conseils pour se prémunir du virus car dans ce lieu, un seul cas de coronavirus pourrait avoir des conséquences dramatiques.

