Coronavirus : le ministre de l'Economie Bruno Le Maire annonce être positif au Covid-19

Il assure n'avoir aucun symptôme de la maladie.

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a annoncé vendredi 18 septembre au soir avoir été testé positif au Covid-19 et s'être mis à l'isolement, tout en précisant ne présenter aucun symptôme et continuer à exercer ses fonctions.

J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 18, 2020

"J'ai été testé positif à la Covid-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l'isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l'isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions", a fait savoir Bruno Le Maire, 51 ans, via son compte Twitter authentifié.