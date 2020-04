Coronavirus : le milieu du sport inquiet face au confinement

Les compétitions sportives sont évidemment toujours à l’arrêt, et c’est toute la filière sportive qui est touchée par cette crise du Covid-19. "3 milliards d’euros, ce sont les pertes estimées au premier semestre 2020 pour les entreprises de sport. On parle par exemple des équipementiers, des fabricants d’installations sportives, les salles de fitness. Cela va avoir un impact sur tout le mouvement sportif", explique le journaliste Grégory Naboulet, sur le plateau du 13 Heures.

60% des entreprises craignent de ne plus pouvoir soutenir les clubs sportifs à la rentrée

"Selon l’Union sport et cycle, qui a mené une étude auprès de 900 entreprises, 60% des entreprises qui soutiennent financièrement des clubs sportifs, craignent de ne plus pouvoir le faire à la rentrée. Cela risque donc de poser des problèmes de trésorerie pour les clubs professionnels et amateurs, et les athlètes qui vivent en grande partie des sponsors", ajoute-t-il.

