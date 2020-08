Coronavirus : le milieu du spectacle dans la tourmente

Artistes, producteurs, gérants de salle… Ils sont un peu plus de 200 000 à être très inquiets pour le sort du milieu du spectacle auquel ils appartiennent. Un propriétaire a choisi de ne pas rouvrir à cause des obligations sanitaires lourdes. "On a décidé de tout casser et de mettre trois toilettes au lieu d’une pour que les gens aient moins l’occasion de se croiser", témoigne ce gérant de salles.

Des travaux nombreux et aucune rentrée d’argent

Le problème est évident : les travaux, nombreux, coûtent cher et il n’y a aucune rentrée d’argent depuis cinq mois. "C’est une perte de 20 000 euros par mois", confie ce même gérant. En outre, quand il rouvrira ses deux salles, il devra laisser un siège libre entre chaque groupe de spectateurs et fermer la fosse debout. Le masque sera obligatoire en cas de déplacements.

