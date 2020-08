Coronavirus : le masque devient obligatoire dans tout Paris

Les Parisiens vivent leurs dernières heures à l'air libre et à visage découvert. Dès vendredi 28 août à 8 heures, le masque devient obligatoire. Une perspective pas toujours bien vécue. "C'est un enfermement. Tant que je suis loin des gens et que je respecte les gestes barrières, je préfère pas, mais si je suis obligée je le ferai", explique une habitante. "Pour moi, c'est un nom tout court", tranche un autre Parisien.

Les autorisations d'extension prolongée pour les bars et restaurants

Après une obligation dans certaines rues puis pour des quartiers entiers, c'est toute la capitale qui est maintenant concernée ainsi que des communes de sa proche banlieue. "On le porte déjà dans les transports et au travail. Donc dans la rue je pense que c'est une bonne chose et puis ça va nous permettre de ne pas être reconfinés", estime une Parisienne. Les adeptes du jogging et les utilisateurs de trottinettes et de deux-roues sont également concernés par la mesure. De son côté, la ville de Paris prolonge les autorisations aux bars et restaurants pour l'extension de leurs terrasses jusqu'en juin 2021.