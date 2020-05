Coronavirus : le masque chirurgical sera plafonné à "95 centimes", assure Agnès Pannier-Runacher

Invitée sur RTL, la secrétaire d'Etat à l'Economie a en revanche précisé qu'il n'y aura pas de plafond pour les masques en textile.

Ce sera 95 centimes d'euro maximum pièce. Invitée de RTL, vendredi 1er mai, Agnès Pannier-Runacher a fait savoir que "le prix des masques en papier à usage unique de type chirurgical sera plafonné" à ce tarif-là.

>> Coronavirus : suivez les effets de l'épidémie dans notre direct

Pour les masques en tissu, donc réutilisables, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie a précisé qu'il n'y avait en revanche pas d'encadrement des prix pour l'instant. "On ne peut pas avoir de prix plafond sur des masques dont le nombre de lavages est en train d'augmenter" car "on risquerait d'empêcher des masques de qualité d'arriver sur le marché". Ces masques "grand public en tissu", rappelle-t-elle, "sont le plus souvent réutilisables, lavables et ont des propriétés de filtration garanties" pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Néanmoins, elle promet qu'il y "aura des enquêtes chaque semaine" pour s'assurer "qu'il n'y ait pas de dérive des marges".