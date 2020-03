Coronavirus : le maire de Strasbourg appelle à respecter les règles de confinement, "la seule thérapeutique", pour soulager les hôpitaux

L'Alsace est l'une des régions les plus touchées par l'épidémie de Covid-19. Les hôpitaux du Grand Est sont proches de la saturation.

Le respect des règles de confinement "est la seule thérapeutique", a affirmé mercredi 18 mars sur franceinfo Roland Ries, le maire de Strasbourg, au deuxième jour du confinement imposé par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus.

On n'a pas de médicament, pas de vaccin. Le confinement, l'éloignement des personnes les unes par rapport aux autres, est la réponse que nous pouvons apporterRoland Ries, maire de Strasbourgsur franceinfo

A Strasbourg, "les concitoyens se rendent compte que c'est très grave", assure le maire. Le déclenchement du Plan blanc a eu lieu à Strasbourg pour répondre à l'urgence. "On a évacué toutes les opérations non urgentes pour se concentrer sur le Covid-19. On est en capacité au CHU de répondre à la demande d'aujourd'hui, aux personnes qui ont besoin d'une réanimation". Mais il reste sceptique sur les jours qui viennent. "Ce qui reste à venir est inconnu". A Strasbourg comme ailleurs, "la stratégie consiste à éroder le pic à venir", souligne Roland Ries. Ce pic doit être "étalé dans le temps". La nécessité est d'être "en capacité de répondre et ne pas faire de choix".

L'auberge de jeunesse réservée aux personnes "en fragilité"

Le maire de Strasbourg souligne par ailleurs qu'une "préoccupation particulière" a été portée aux personnes "en fragilité". Roland Ries précise qu'une solution a été trouvée "en libérant l'auberge de jeunesse et en la consacrant entièrement à ces personnes pour les héberger" et pour leur "rappeler les mesures barrières à respecter".

Pour Roland Ries, dans cette crise particulière, son rôle de maire est de "faire prendre conscience qu'il se passe quelque chose de très important. Et qu'on ne gagnera pas cette bataille sans que tout le monde y mette du sien, quitte à modifier ses habitudes quotidiennes".