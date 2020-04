Coronavirus : le Haut-Rhin lance les premières campagnes de dépistage dans les Ehpad

Derrière les lunettes, les masques et les charlottes de protection, six infirmiers et médecins biologistes sont venus testés le personnel soignant et les résidents dans l'Ehpad des Fraxinelles, à Bergheim (Haut-Rhin). 210 prélèvements ont été effectués en toute sécurité mardi 14 avril dans l'après-midi. Ici, comme dans tous les Ehpad, les résidents sont confinés dans leur chambre. C'est donc un à un que sont faits les prélèvements.

Les résultats arriveront le 15 avril au matin

Objectif : savoir qui, chez les résidents comme les salariés, peut être porteur du virus pour pouvoir enfin réduire un peu l'isolement des résidents. Pour la directrice, l'opération de dépistage sonne comme une délivrance. Reste à attendre les résultats, qui arriveront dès le 15 avril au matin. Au conseil départemental du Haut-Rhin, plus question de temporiser : au cours d'une visioconférence, le département indique avoir investi 42 000 euros pour cette première campagne de tests.

