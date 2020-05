Coronavirus : le Haut Conseil de la santé publique recommande de ne pas utiliser l'hydroxychloroquine hors essais cliniques

L'hydroxychloroquine connaît une notoriété inédite depuis que le Pr Didier Raoult, de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée-Infection, à Marseille, a relayé une étude chinoise, peu détaillée, affirmant que le phosphate de chloroquine montrait des signes d'efficacité chez des malades du Covid-19.

Les autorités sanitaires françaises émettent des réserves de plus en plus claires quant à l'utilisation de la chloroquine et de son dérivé pour venir à bout de l'épidémie de coronavirus. Mardi 26 mai, le Haut Conseil de la santé publique recommande dans un nouvel avis de "ne pas utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19" hors essais cliniques, que ce soit seule ou associée à un antibiotique.

L'instance avait été saisie par le ministre de la Santé, Olivier Véran, samedi, après la parution d'une étude pointant l'inefficacité et les risques de ce médicament pour les malades du Covid-19. L'hydroxychloroquine, dérivée de l'antipaludéen chloroquine, connue en France sous le nom de Plaquénil, est traditionnellement prescrite contre le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde.

Des essais cliniques suspendus par l'OMS après une vaste étude

Dès lundi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait annoncé avoir suspendu les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine qu'elle mène avec ses partenaires dans plusieurs pays, par mesure de précaution. "Il s'agit d'une mesure temporaire", avait précisé la Dr. Soumya Swaminathan, en charge du département Scientifique à l'OMS, le temps que "les données" recueillies par les essais Solidarité, pilotés par l'OMS "soient examinées", avait ajouté le directeur de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En France, l'Agence française du médicament a annoncé mardi avoir "lancé" la procédure de suspension "par précaution" de l'inclusion de nouveaux patients dans les essais cliniques évaluant l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19, suivant ainsi la décision de l'OMS. L'ANSM précise que cette suspension prendra effet après un délai de 24 heures de procédure contradictoire auprès des organisateurs des 16 essais autorisés en France portant sur cette molécule.

Selon une vaste étude parue dans The Lancet, ni la chloroquine, ni son dérivé l'hydroxychloroquine ne se montrent efficaces contre le Covid-19 chez les malades hospitalisés, et ces molécules augmentent même le risque de décès et d'arythmie cardiaque.