Coronavirus : le Haut conseil de la santé publique met en garde contre les prises de température corporelles

Dans un avis rendu public mercredi, le HCSP rappelle "l'intérêt" de mesurer soi-même sa température en cas de sensation fébrile, avant de se déplacer.

Une prise de température corporelle obligatoire avant de pouvoir entrer dans un bâtiment : c'est ce que certaines entreprises ou administrations ont mis en place pour continuer de recevoir du public ou leur personnel pendant l'épidémie de Covid-19. Pourtant, dans un avis mis en ligne mercredi 29 avril, le Haut Conseil de la santé publique estime que ce contrôle n'est pas pertinent.

Le HCSP recommande de "ne pas mettre en place un dépistage du Covid-19 dans la population, par prise de température, pour un contrôle d'accès à des structures, secteurs ou moyens de transport". Il estime même nécessaire d'"informer la population sur le manque de fiabilité de cette mesure systématique de la température".

Surtout, il "rappelle l'intérêt pour les personnes de mesurer elles-mêmes leur température en cas de sensation fébrile, et plus généralement devant tout symptôme pouvant faire évoquer un Covid-19, avant de se déplacer, de se rendre sur leur lieu de travail, de rendre visite à un résident dans un Ehpad ou à une personne à risque de forme grave à domicile, de se rendre en milieu de soins, en milieu carcéral..." Dit autrement, le HCSP "privilégie l'autosurveillance, la déclaration spontanée et la consultation d'un médecin en cas de symptômes évocateurs" de nouveau coronavirus.