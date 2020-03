Coronavirus : le Grand Est touché par le virus

Dans le Grand Est, les soignants sont débordés. Vendredi 13 mars, une course contre la montre se jouait à l’hôpital Emile-Muller à Mulhouse dans le Haut-Rhin. Des personnels en combinaison de protection doivent gérer ce soir-là des patients qui arrivent toutes les 10 minutes. La zone des urgences réservée aux personnes qui ne sont pas atteintes du Covid-19 semble déserte, celle dédiée aux patients infectés ne désemplit pas.



35 cas suspects de coronavirus

Dans les couloirs de l’hôpital, il y a de très nombreux malades sur des brancards avec à chaque fois ou presque les mêmes symptômes : fièvre et détresse respiratoire. À 22 heures, les équipes recensent 35 cas suspects de coronavirus. Les urgences sont rapidement saturées. Les quatre médecins et les sept infirmières de garde ne suffisent plus. Les soignants redoutent un afflux encore plus important de malades dans les prochains jours car selon les prévisions, Mulhouse n’a pas encore atteint le pic de l’épidémie.