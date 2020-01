Coronavirus : le gouvernement français cherche à rassurer

Dimanche 26 janvier, la ministre Agnès Buzyn doit faire un point presse pour donner plus d'informations sur le coronavirus. "La ministre de la Santé a rencontré Édouard Philippe, la rencontre a duré un peu plus d'une heure et ils ont notamment parlé du rapatriement des Français. Pour le moment les voies aériennes sont plutôt privilégiées. Ils ont également demandé aux grandes entreprises de transport RATP et SNCF si elles disposaient d'assez de masques", explique la journaliste Camille Guttin.

Des tests sont en train d'être effectués

La ministre Agnès Buzyn a rappelé que cinq cas sont toujours sous surveillance. "Des tests sont en train d'être effectués pour savoir s’ils sont positifs ou non au virus. Il y a toujours les trois cas avérés, eux sont toujours dans un état stable. Le patient bordelais a même donné ce matin une interview au journal Sud-Ouest", indique la journaliste.

