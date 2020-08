Coronavirus : "Le gouvernement doit rendre les masques gratuits", affirme Adrien Quatennens (LFI)

Le gouvernement va présenter dès la semaine prochaine son plan de relance, qui doit être de 100 milliards d’euros. Les priorités sont-elles respectées ? "C’est d’abord et avant tout un effet d’affichage, mais surtout, le gouvernement nous propose un plan de relance sans aucune politique de relance. Il n’y a rien dans ce plan pour soutenir la consommation populaire, la consommation des ménages, il n’y a rien pour mettre à contribution les plus hauts revenus et puis surtout c’est encore une fois la politique de l’offre dans laquelle s’entête Emmanuel Macron, qui se figure que pour relancer l’activité, il suffirait d’arroser les entreprises d’aides publiques sans contrepartie environnementale et sociale", explique Adrien Quatennens, député et coordinateur de La France insoumise, invité des « 4 Vérités » de France 2, jeudi 20 août.

"Il faut sans doute renforcer le protocole sanitaire" à l’école

L’épidémie repart, le gouvernement rend obligatoire le masque dans les villes et les entreprises. Est-ce une bonne mesure ? "Sur les masques, oui évidemment il faut les porter, il faut respecter les gestes barrières. Il faut aller vers une forme de généralisation. […] Le gouvernement doit planifier et rendre les masques gratuits", indique Adrien Quatennens.

Va-t-il falloir décaler la rentrée en raison du risque lié au Covid-19 ? "La priorité c’est la situation sanitaire de manière à éviter que l’on connaisse un nouveau confinement généralisé qui aurait des impacts très fort sur l’économie. J’observe que la rentrée pose question. Plusieurs syndicats demandent un renforcement du protocole sanitaire qui a été considérablement allégé. Malheureusement on va devoir attendre le 26 août pour entendre le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer", relate Adrien Quatennens. Et d’ajouter : "Il faut sans doute renforcer le protocole sanitaire. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites, sur la distanciation en classe, sur le port du masque dès le collège".