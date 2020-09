Coronavirus : le Français Michel Kazatchkine figure parmi les experts chargés d'évaluer la gestion mondiale de la pandémie

Il a été désigné par l'ancienne première ministre néo-zélandaise Helen Clark et l'ancienne présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf pour rejoindre un comité indépendant.

Un Français parmi les 11 personnalités sélectionnées. Le spécialiste du sida Michel Kazatchkine figure dans la liste dévoilée jeudi 3 septembre des experts chargés d'évaluer la gestion de la pandémie de Covid-19 par les pays et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Depuis le début de la crise sanitaire fin décembre, la réponse de l'OMS a été vivement critiquée, notamment ses recommandations jugées tardives ou contradictoires sur le port du masque ou les modes de transmission du virus. Au total, le coronavirus a fait à ce jour plus de 863 000 morts dans le monde.

Outre Michel Kazatchkine, l'ancienne présidente de l'ONG Médecins sans frontières, Joanne Liu, qui avait été très critique vis-à-vis de l'OMS pendant l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, a été sélectionnée. L'ancien chef de la diplomatie britannique David Miliband et l'ex-président mexicain Ernesto Zedillo font également partie du comité.

Début juillet, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait annoncé la création d'un comité indépendant présidé par l'ancienne première ministre néo-zélandaise Helen Clark et l'ancienne présidente du Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Les deux femmes ont passé en revue 120 candidatures d'experts.

Un spécialiste renommé du sida

Michel Kazatchkine enseigne actuellement à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. Il est aussi conseiller spécial du programme conjoint des Nations unies sur le sida pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale.

Il a dirigé l'Agence nationale française pour la recherche sur le sida (1998-2005). En 2005, il a été nommé ambassadeur chargé de la lutte contre le VIH/Sida et les maladies transmissibles. Dans cette fonction (2005-2007), il a participé à la création d'UNITAID, avant d'être nommé directeur exécutif du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme de 2007 à 2012.